ليكيب الفرنسية تبرز تعاقد بنفيكا مع مهاجم ألميريا ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت صحيفة «ليكيب» الفرنسية خبر انتقال المهاجم الأورجوياني داروين نونيز، مهاجم ألميريا الاسباني لصفوف بنفيكا البرتغالي. وقالت الصحيفة الفرنسية: «الأروجواني الدولي صاحب الـ 21 عاماً ينتقل من ألميريا الاسباني لبنفيكا البرتغالي في صفقة كبيرة بلغت 24 مليون يورو». وسلطت الصحيفة الضوء على تألق داروين مع ألميريا الاسباني في الموسم الماضي من «السكوندا»، وتسجيله 16 هدفاً خلال 30 مباراة. الجدير بالذكر أن صفقة انتقال دارون نونز باتت الأغلى على الاطلاق في تاريخ الدوري الاسباني للدرجة الثانية، علماً بان مالك النادي الاسباني تركي اّل الشيخ قد ضم اللاعب في الموسم المنصرم مقابل 6 ملايين يورو الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,115

تعافي 73,828

وفيات 5,440

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