شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم صلاح والعشرى.. 22 مدرباً ضحية دوري «الكورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز للموسم الكروى الجارى 2019- 2020، رحيل اثنين من كبار مدربى اللعبة فى مصر عن منصبيهما فى نادييهما.

وأعلن المصرى البورسعيدى الإطاحة بطارق العشرى، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى، وإسناد المهمة لعلى ماهر، فى الوقت الذى رحل خلاله محمد صلاح عن مهمته فى طنطا، وقبلت إدارة النادى اعتذاره بعد أسبوعين فقط من ترأسه الجهاز الفنى لأبناء السيد البدوى، وتعيين أحمد سامى مديراً فنياً للفريق خلفاً له.

وتعددت ضحايا دورى «الكورونا» فى الموسم الجارى، حيث حمل رحيل العشرى الرقم 22 لمدربى الممتاز، وهو ما نرصده بالتفصيل خلال السطور التالية.

بدايةً حافظت أندية الأهلى والمقاولون العرب والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى على استقرارها الفنى، ولم تحدث أى تغيير فى مدربيها منذ انطلاق الموسم الجارى، فاستمر السويسرى فايلر فى تدريب الأهلى وقام بتجديد تعاقده، فى حين تراجع مختار عن رحيله من النادى العسكرى، وأبقى زعيم الثغر على خدمات طلعت يوسف، فى حين استمرت طموحات ذئاب الجبل فى ولاية عماد النحاس.

ويعتبر نادى الإسماعيلى هو الأكثر تغييراً لمدربيه من بين جميع أندية الدورى هذا الموسم، حيث استعان فى البداية بخدمات الصربى ميودراج، قبل أن يعلن إقالته وإسناد المهمة لأدهم السلحدار، قبل أن تتقدم إدارة الدراويش بالشكر للأخير وتعلن تعيين الفرنسى ديدييه جوميز الذى أعلن رحيله هو الآخر وإقالته قبل أسابيع، وعودة السلحدار مع أبوجريشة لقيادة الفريق.

كما أطاحت إدارة مصر المقاصة باثنين من مدربى الفريق هذا الموسم، برحيل أحمد حسام ميدو ثم النيجيرى إيمانويل أمونيكى، الذى تولى المهمة فى فترة قصيرة للغاية، قبل أن يعود إيهاب جلال من جديد لقيادة فريقه الفيومى المفضل.

المصرى البورسعيدى قرر إقالة إيهاب جلال لسوء النتائج ثم استعان بطارق العشرى فى فبراير الماضى، إلا أن إدارة النادى برئاسة سمير حلبية قررت الاستغناء عن العشرى فى مفاجأة كبرى.

وقام مسؤولو إنبى بإقالة على ماهر، المدير الفنى للفريق، ليكون هو الضحية الوحيدة فى النادى البترولى هذا الموسم، وقررت تولى حلمى طولان المسؤولية الفنية للفريق.

كما أطاح نادى طنطا بأيمن المزين، قبل أسابيع قليلة، ثم قررت قبول اعتذار محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، ومن ثم تعيين أحمد سامى، المدير الفنى الأسبق لطلائع الجيش.

وفى نادى طلائع الجيش، أطاحت إدارة النادى بالبرازيلى فارياس، ثم الاستعانة بطارق يحيى، والذى رحل بعد فترة قصيرة من توليه المهمة.

ولم يحدث فى نادى سموحة سوى تغيير وحيد برحيل حسام حسن عن مهمته والاستعانة بحمادة صدقى، والذى ترك نادى الهلال السودانى من أجل تدريب الفريق السكندرى فى يناير الماضى.

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ورحل الصربى ميتشو عن تدريب الزمالك فى ديسمبر الماضى وقامت إدارة النادى الأبيض برئاسة مرتضى منصور بتعيين الفرنسى باتريس كارتيرون، والذى سبق له خوض تجربتين فى الدورى المصرى مع كل من وادى دجلة والأهلى.

إف سى مصر، الوجه الحديث على الكرة المصرية، لم تصبر إدارته على سوء نتائج الفريق فى ولاية عبدالناصر محمد، ليترك مهمته، وتتم الاستعانة بخالد جلال، المدير الفنى الأسبق للزمالك.

كما استغنى نادى بيراميدز عن خدمات الفرنسى ديسابر مع بداية الموسم الجارى، ثم تم تقديم الشكر لعبدالعزيز عبدالشافى على الفترة المؤقتة القصيرة التى قاد خلالها الفريق فنياً مع إسناد مهمة المستشار الفنى للنادى له.

أما نادى الجونة، فأطاح بمديره الفنى الصربى نيبوشا عقب أسابيع قليلة للغاية من انطلاق الموسم الكروى الحالى، ثم الاستعانة برضا شحاتة مديراً فنياً بشكل مؤقت، ومن بعده جاء البرتغالى بيدرو بارنى لتولى المهمة.

أخيراً كانت هناك ضحية وحيدة بنادى أسوان ممثل الصعيد فى الدورى الممتاز هذا الموسم، برحيل مجدى عبدالعاطى عن مهمته الفنية وتعيين أحمد كشرى خلفاً له.