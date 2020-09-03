شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يطالب المصرى بـ1.4 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى، مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، بالحصول على مستحقاته المتأخرة التى تقدر بـ1.4 مليون جنيه.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى كان قد حصل على وعد من مسؤولى النادى البورسعيدى من أجل صرف مستحقاته المتأخرة خلال اليومين الماضيين.

كان العشرى قد أعلن رحيله عن تدريب الفريق البورسعيدى بعد تعاقد مجلس الإدارة مع على ماهر، المدير الفنى للفريق دون علمه بسبب الخلافات التى نشبت بين العشرى وعبدالظاهر السقا، المدير الرياضى بعد مفاوضات الأخير مع ديسابر، المدير الفنى الأسبق لنادى بيراميدز والإسماعيلى الأسبق، وأكد العشرى خلال جلسته مع مجلس الإدارة أنه لم يقصر مع الفريق خلال مشواره الذى تولاه فى ظل المشاكل التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة.