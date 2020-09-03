شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على التشكيل الذي سيعتمد عليه في مباراة بيراميدز، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كل من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

محمد عبد الغني والونش ومحمود علاء وعبدالله جمعة في خط الدفاع

أحمد زيزو وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأوباما في خط الوسط

ومصطفى محمد في خط الهجوم.

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