شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: فايلر يطلب رحيل كهربا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، طلب ضرورة رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر أن فايلر غير مقتنع على الإطلاق بإمكانيات كهربا، وطلب من مسؤولي النادي رحيله، وعدم استمراره داخل صفوف الفريق.
وكان الأهلي قرر تغريم كهربا مليون جنيه، إثر مشاجرة مع قائد الفريق محمد الشناوي.
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