شكرا لقرائتكم فرج عامر: سموحة عانى من التعالي أمام الانتاج ولم نوقع عقوبات بعد الخسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن فريقه أهدر العديد من الفرص في مباراة الإنتاج الحربي.

وقال فرج خلال تصريحات تلفزيونية : "سموحة أهدر العديد من الفرص في مباراة الإنتاج الحربي، وعانى من التعالي خاصة بالشوط الأول".

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وأكمل : "لم نوقع عقوبات على اللاعبين أو الجهاز الفني بعد الخسارة".

حقق فريق الإنتاج الحربى فوزا مهما وصعب علي نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، أحرز اهداف الإنتاج الحربي غنام محمد في الدقيقة 30 ومحمد بازوكا في الدقيقة 89، بينما احرز هدف سموحة شريف رضا في الدقيقة 45 من عمر المباراة، ليتجمد رصيد سموحة عند النقطة 31 بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما أرتفع رصيد الإنتاج الحربى المركز للنقطة 27 بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.