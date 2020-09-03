شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: "كهربا" يتعرض لمؤامرة داخل الأهلي من بعض اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق، أن مشادة محمود عبدالمنعم "كهربا"، ومحمد الشناوى تم تسريبها داخل القلعة الحمراء بسبب أن اللاعب خد الأضواء من بعض اللاعبين.

وقال نجم الأهلى والزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية: "كهربا يتعرض لمؤامرة داخل النادى الأهلي، وما حدث تم تسريبه من داخل النادي، واللاعب كان نجم الشباك فى نادى الزمالك، وعند انتقاله للمارد الأحمر خطف الأضواء من بعض اللاعبين".

وأضاف إبراهيم سعيد: "أزمات كهربا كثيرة، وجماهير الأهلى تضع آمال كثيرة عليه، ولكنه وضع نفسه تحت ضغط عصبي".

وكان مران الأهلى شهد العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت عندما دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس أثناء التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائى الحديث فى الأمر.

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وهدد سيد عبد الحفيظ بتغريم الثنائي، إلا أن الشناوى وكهربا أكدا أنه لا يحق له ذلك، خاصة أنه أمر شخصى بينهما وانتهى سريعاً قبل أن يحتد الحوار بينهم ويتدخل أكثر من لاعب وأكدوا لعبد الحفيظ أنه السبب الرئيسى فى تدهور الفريق وتوتر العلاقة بين اللاعبين.

وهدد محمد الشناوى وكهربا سيد عبد الحفيظ بشكواه لمحمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، حال فرض عليهم أى عقوبات، خاصة أنه لم يحدث شىء يستدعى ذلك، فى الوقت الذى تضامن باقى اللاعبين مع الثنائى الدولى مؤكدين أنه لم يحدث أى شيء من الأساس وأنه فى حال تقديم شكوى للخطيب ستكون شكوى جماعية موقعة من لاعبى الفريق بالكامل.