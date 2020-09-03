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جدة - عمرو شويل مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة



تقام اليوم الخميس 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، وهم مباراة نادي مصر وحرس الحدود في السادسة مساءا ومباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف وفي نفس التوقيت مباراة المقاولون والمصري.

مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.. مباراة الزمالك وبيراميدز



يلتقي الزمالك مع بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الدوري المصري الممتاز، في مباراة حاسمة باعتبارها ستحسم صاحب الوصافة في الموسم الحالي خلف الأهلي المتصدر والذي حسم لقب الدوري بنسبة كبيرة.

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مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.. مباراة نادي مصر وحرس الحدود



مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.. يلتقي نادي مصر مع حرس الحدود على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 24 في مباراة صعبة على الفريقين لرغبتهما في تحسين موقهما.

مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.. مباراة المقاولون والمصري



مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.. يلتقي المقاولون مع المصري في مباراة صعبة على الفريقينن لرغبتهما في تحسين النتائج بعد خسراة الذئاب من الجونة في الجولة الماضية، بخلاف خسارة الفريق البورسعيدي من الأهلي وخسرا الفريقين بنتيجة 2 / 0 في الجولة الماضية.

مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.. مباراة طنطا والاتحاد السكندري



مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.. تقام في الثالثة والنصف عصر اليوم مباراة طنطا والاتحاد السكندري، في اول مهمة لأحمد سامي بقيادة أبناء السيد البدوي، بعدما تولىى المسئولية خلفا لمحمد صلاح الذي اعتذار عن الاستمرار في منصبه.