شكرا لقرائتكم ضياء السيد: الأهلي أهدر أموال كثيرة على مركز المساك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن عودة الدوري جاء في صالح كل أعضاء المنظومة الكروية في مصر.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: أتمنى أن يمنح فايلر الفرصة للبدلاء والصاعدين بعد 4 مباريات من الآن، متابعا: "لابد من عادة النظر في الدفع بالشباب والتعاقد مع اللاعب الاجانب في الأهلي".

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أوضح: لو كنت مدرب المنتخب سأختار محمد عبد المنصف لجراسة مرمى الفراعنة مع الشناوي وأبو جبل.

شدد على أن الأهلي أهدر أموال كثيرة في مركز المساك خلال الأربع سنوات الماضية ولا يزال لديه قصور في مركز قلب الدفاع وأحمد حجازي آخر اللاعبين السوبر في هذا المركز.