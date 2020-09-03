شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نيمار ودي ماريا بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إصابة نيمار ودي ماريا بـ «كورونا» تاريخ النشر: 03/09/2020 استمع أصيب نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت مصادر صحفية، أمس الأربعاء نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان بطل الدوري الفرنسي قد أعلن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس «كوفيد-19» دون تسميتهم، لكن المصادر أضافت أن اللاعبين الآخرين المصابين بالفيروس هما الأرجنتينيان انخل دي ماريا ولياندرو باريديس.

وسيغيب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الأولى للنادي في الدوري المحلي في 10 الحالي أمام لنس.

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