الحقايق تدشن منافسات موسم سباقات الهجن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق صباح اليوم الخميس منافسات موسم سباقات الهجن 2020 - 2021 وذلك بتنظيم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، ويتضمن موسم سباقات الهجن العربية الأصيلة حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للاتحاد العديد من السباقات والأحداث التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من محبي وعشاق رياضة سباقات الهجن في الدولة وبمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.



ويبدأ موسم سباقات الهجن بمنافسات الأسبوع الأول لهجن الجماعة اعتباراً من اليوم الخميس في ميدان الوثبة مع منافسات سن الصغار الحقايق لمسافة 3 كم وستركض المطايا على مدار 25 شوطاً وتقام يوم غد الجمعة سباقات فئة اللقايا و25 شوطاً سيشهدها الميدان الجنوبي، وتستكمل منافسات الأسبوع الأول بتحديات الإيذاع يوم بعد غد السبت و20 شوطاً حددت للأبكار والجعدان، وفي الأسبوع الثاني تبدأ منافسات سن الكبار الثنايا والحول والزمول والتي تقام على مدار يومين.

وقدم الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة

على الاهتمام الكبير الذي تجده هذه الرياضة بصفتها تراثاً سار عليه الآباء والأجداد وتتربى عليه الأجيال الحالية والقادمة، جاء ذلك بمناسبة انطلاقة موسم سباقات الهجن 2020 - 2021.

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان أن حرص القيادة الرشيدة هو امتداد لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على هذا الموروث الشعبي ودعمه ليصل إلى ما وصل إليه، وأوضح أن مسيرة دعم الرياضات التراثية، وخصوصاً سباقات الهجن، لاتزال مستمرة في ظل الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الرياضة من خلال المهرجانات والبطولات المستمرة لأن الغاية منها تتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة فسباقات الهجن تذكرنا بالماضي التليد وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، فهنا نرى أن للهجن مكرمة خاصة وتقدير تنفرد بها عن غيرها وأصبحت سباقاتها عيداً خاصاً للملاك.

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان أن هذا الموسم ورغم الظروف الحالية وسط جائحة كورونا إلا أن الجميع حريص على استمرار السباقات ومشاهدة المنافسات وسط إجراءات احترازية تضمن سلامة الملاك والمشاركين في جميع التحديات.

وحدد اتحاد سباقات الهجن نظام التسجيل في السباقات التمهيدية عن طريق التطبيق الذكي، والعديد من الضوابط التي من خلالها ستتم محاسبة ومساءلة أصحاب المطايا المسجلة فقط بغرض رفع العدد في الشوط، ويتوجب على المشاركين ترقيم المطايا بالألواح المعدنية في المكان المحدد على رقبة المطية على أن تتم عملية ترقيم المطية في العزب فقط، وتمنع المطايا المصابة بالأمراض المعدية من استخدام الميادين والمسارات الخارجية، وسوف يتم استخدام الإجراءات القانونية كافة ضد المستهترين أو المخالفين لهذه التعليمات وكل التعليمات الصادرة من الجهات الصحية في الدولة ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.