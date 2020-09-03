شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يجدد لعلي صالح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلن الوصل عن تجديد عقد لاعبه الشاب علي صالح حتى عام 2024، ليضمن بذلك بقاء إحدى أبرز المواهب في كرة القدم الإماراتية لأربعة مواسم جديدة في صفوفه.

وبرز علي صالح صاحب 20 عاماً في المواسم الثلاثة السابقة، واختير للعب في منتخب الإمارات الأول، إضافة إلى الأولمبي.

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