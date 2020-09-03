حتا يستعير الحسين صالح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد حتا مع المدافع الحسين صالح، قادماً من النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم، ليستمر فريق «الإعصار» في تعزيز صفوفه للموسم الجديد 2020-2021.

ويفاوض حتا فريق شباب الأهلي من أجل استعارة مهاجمه الإسباني بيدرو كوندي الذي يبدو حتى الآن أنه خارج حسابات «الفرسان»، حيث لم يفرض نفسه منذ انضمامه إلى صفوفه في يناير/ كانون الثاني الماضي، قادماً من فريق بني ياس.

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