قمة بين إسبانيا وألمانيا في افتتاح دوري الأمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الخميس النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بقمة نارية بين ألمانيا وضيفتها إسبانيا.

وتشهد الجولة الأولى التي تستمر لثلاثة أيام،مباريات مهمة تبدأ اليوم الخميس مع لقاء عملاقين هما ألمانيا وضيفتها إسبانيا ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الأول.

ويحل منتخب «لا روخا» ضيفاً في شتوتجارت على المانشافت في أول مباراة تنافسية تجمع المنتخبين منذ نصف نهائي كأس العالم 2010 التي حسمتها إسبانيا، بهدف نظيف برأسية كارليس بويول قبل أن تمضي قدماً وتفوز بالنهائي على حساب هولندا في جنوب إفريقيا.

وبعد قرابة عقد من الزمن على تلك المواجهة، وجوه قليلة ما زالت موجودة في كلا المنتخبين، إذ إن طوني كروس هو الوحيد الذي لا يزال مع ألمانيا في حين أن سيرخيو راموس، سيرجيو بوسكيتس وخيسوس نافاس لا يزالون في صفوف منتخب إسبانيا.