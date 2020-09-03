"الطب الرياضي" تقترح إضافة بروتوكول «كورونا» لفحص الرياضيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت لجنة الطب الرياضي، مستجدات نموذج الفحص الطبي وآلية إضافة مقترح لبروتوكول «كوفيد- 19» تمهيداً لاعتماده من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومن ثم استخدامه في عملية الفحص الخاصة بالرياضيين بعد صياغته باللغتين العربية والإنجليزية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد عن بعد برئاسة الدكتور عبدالله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي، وحضور الدكتور فرحات فضلون، والدكتور مورات دالكلينج، والدكتور رمزي روس، وكامل عبدالله مقرر اللجنة.

وناقشت اللجنة متابعة مستجدات نموذج التواصل مع الأطقم الفنية والأندية والموقع الإلكتروني، مع بحث آلية تطبيق البروتوكول الطبي لتلك الأطقم، وتأكيد الالتزام بالتعليمات والإرشادات الأساسية المعروفة خلال الفترة الراهنة.

وحددت لجنة الطب الرياضي خلال اجتماعها، يوم 14 سبتمبر الجاري موعداً لمناقشة الأطقم الطبية والفنية في هذا المحور من خلال ورشة عمل عن بعد.

كما تناول الاجتماع ضرورة تفعيل استكشاف إمكانيات التعليم الطبي والبحوث مع المعنيين بالدراسات الطبية على مستوى الدولة، من أجل تعزيز ونشر ثقافة الطب الرياضي في الأكاديميات والتعليم الجامعي بصفة عامة، وبناء قاعدة قوية من الأبناء والبنات في الجانب المهم لرياضة الإمارات.

واقترح الحضور، تنظيم ورشة عمل عن بعد يتم اختيار محاورها وموضوعات النقاش فيها عن طريق الأطقم الطبية بناء على ترشيحها لأحد الموضوعات المطلوبة، ليتم تجهيز الورشة خلال الفترة المقبلة بعد استلام الاستمارات الخاصة باختيار الموضوع المراد طرحه من قبل تلك الأطقم.