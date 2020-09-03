عمومية هادئة لاتحاد الدراجات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد مصطفى رفضت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الدراجات التي عقدت اليوم الأربعاء

تعديل شرط الحصول على مؤهل جامعي واستبداله بمؤهل ثانوية عامة للترشح لمنصب رئيس الإتحاد، كما اعتمدت رئيس وأعضاء لجنتي الانتخابات والطعون.

وترأس الجمعية العمومية أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد بحضور ممثل 14 نادياً من أصل 18،وجاءت المناقشات هادئة، وتم اختيار محمد العامري عضو مجلس إدارة نادي الوصل "المدير التنفيذي " رئيساً للجنة الإنتخابات التي ضمت في عضويتها كل من محمد كاهور ويوسف أحمد بن كرم وحمدان رشود الزيودي والمستشار حسن المرزوقي.

كما تم اختيار أحمد حسين العبيدلي رئيساً للجنة الطعون التي ضمت في عضويتها كل من أحمد المرزوقي ومحمد عبد الباقي وعبد الله حسن الدرمكي.

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