شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغرم كهربا مليون جنيه بعد مشادته مع عبد الحفيظ والشناوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:" الخليج"

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل تدريب الفريق الذى جرى صباح اليوم ، وحرص كهربا بعد الانتهاء من التدريب والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور وليد سليمان.

وشدد كهربا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل في الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.

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