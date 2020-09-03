اجتماع مثمر لأكاديمية المطية لكرة القدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة أكاديمية المطية لكرة القدم ومقرها دبي، اجتماعاً ناجحاً بحضور جمعة عتيق رئيس مجلس الإدارة، وتم اعتماد التشكيل الجديد لمجس إدارة الأكاديمية حيث سيكون عبدالرحيم الصادق نائباً لرئيس مجلس الإدارة والمستشار العام للأكاديمية وحفيظ شوني المدير الفني وسليمان كاشف مساعد المدير الفني وإسحاق البلوشي إداري الفريق الأول وسالم الزعابي المدير الإعلامي والمتحدث الرسمي للأكاديمية وعبدالرحمن آل علي مدير الموارد البشرية وبلال كنون مدير تسويق اللاعبين.

وأوضح جمعة عتيق أن الأكاديمية حقق نجاحات مميزة في الفترة الماضية بفضل تضافر الجهود والعمل الجماعي من الجميع في سبيل الوصول لأفضل النتائج وقال إن مجلس الإدارة يبحث خطة الموسم الجديد في ظل الظروف الحالية بسبب جائحة كورونا، مبيناً أن الأكاديمية تحرص على تنفيذ الاحترازات الوقائية بشكل منتظم.

وناقش الحضور جميع الجوانب المتعلقة بالمشاركة في البطولات المقبلة وكيفية التحضير والإعداد الجيد مع التركيز على البطولات الكبيرة في الدولة. وأمن الجميع على ضرورة العمل باجتهاد للوصول إلى الأهداف المنشودة.