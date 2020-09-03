اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو تناقش التحضيرات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت اللجنة التنفيذية المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، برئاسة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، آخر الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة النسخة الثانية عشرة من البطولة الأكبر والأهم على صعيد اللعبة عالمياً، والتي ستقام في أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد، الأربعاء، في مقر اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد، وتم خلاله استعراض الجدول الزمني للاستعداد للبطولة، ومواعيد التسجيل، ومدى الإقبال الدولي على المشاركة فيها، والعلاقات مع الجهات والدوائر الحكومية وغير الحكومية التي تسهم دائماً في إنجاح الحدث، وتوفر له فرص التميز والإبهار، في ظل توقعات بمشاركة واسعة من أبرز لاعبي ولاعبات العالم المصنفين في مختلف الأوزان والأحزمة.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة للبطولة، إن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لم تعد مجرد حدثاً رياضياً سنوياً، بل أصبحت تمثل منصة مثالية تتعرف من خلالها دول العالم إلى تراث وثقافة ونهضة دولة الإمارات وإرسائها لنموذج فريد من التسامح والتعايش السلمي بين أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها الطيبة.

وأشار الظاهري إلى أن التعاون الوثيق بين الاتحاد وشركائه من الدوائر المحلية يندرج في إطار تقديم بطولة استثنائية للعالم تعكس الصورة الطيبة للإمارات، وما وصلت إليه من تقدم وتطور في المجالات كافة.

وأوضح أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تهدف في كل عام إلى تقديم شيء جديد يبهر الجميع من عشاق هذه الرياضة، وأنه مع كل التحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام، ممثلة في جائحة «كوفيد 19» التي لا تزال ماثلة وقائمة حتى اليوم، فإننا نؤكد من جديد على تنظيم بطولة استثنائية تضع في قمة أولوياتها سلامة وأمن اللاعبين المشاركين.

ولفت إلى تجربة الاتحاد الرائدة في اعتماد البروتوكول الصحي الذي تم تطبيقه على اللاعبين والجهاز الفني والإداري في المعسكرات المغلقة التي أقيمت خلال فترة الصيف، منوها بأنها تشكل قاعدة متينة للبناء عليها في التخطيط للإجراءات الاحترازية المصاحبة لبطولة أبوظبي، مع الأخذ في الحسبان الفارق الهائل في حجم المشاركين وطبيعة المنافسات.

وتقدم الظاهري بالشكر إلى جميع أعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة وجهودها في سبيل إنجاح الحدث، لافتاً إلى أن البطولة سوف تبدأ يومها الأول 18 نوفمبر/ تشرين الثاني بمنافسات الأساتذة، بينما تقام منافسات فئة المحترفين في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، على أن يقام حفل توزيع جوائز البطولة وختام الموسم الرياضي في 22 نوفمبر.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة أنه سيتم إغلاق باب التسجيل المبكر للمشاركة في البطولة 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بينما سيكون الموعد النهائي للتسجيل بالنسبة لجميع اللاعبين الراغبين في المشاركة يوم 8 نوفمبر، عبر الموقع الإلكتروني: www.uaejjf.com، وتعتبر المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو هدفاً أساسياً لكل نجوم هذه الرياضة حول العالم، لاسيما أنها تعد أكبر فعاليات الموسم، وأهم بطولة على أجندة الرياضة العالمية، كما أنها تستقطب نخبة الرياضيين، فضلاً عن كونها منصة مثالية لاختبار المهارة والقدرة على مواجهة أفضل رياضيي الجوجيتسو في العالم.

ويرأس عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، فيما يرأس محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد اللجنة التنفيذية المنظمة للبطولة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ووكالة أنباء الإمارات، وشركة أبوظبي للإعلام.