بوجاتشار دراج فريق الإمارات يفوز بالقميص الأبيض في جولة فرنسا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار من فريق الإمارات للدراجات الهوائية من الصعود إلى منصة التتويج والفوز بالمركز الثاني في المرحلة الرابعة من جولة فرنسا، متأخراً بفارق ضئيل عن منافسه بطل العالم بريموز روجليك (فريق جامبو-فيزما).

وكان بوجاتشار قد انطلق بقوة خلف روجليك على مسافة التسلق الأخيرة بآخر 150متراً من سباق السرعة، ليتمكن من ضمان الفوز بالمركز الثاني في أول نهاية جبلية بجولة فرنسا لهذا العام. وبفضل هذا الإنجاز فاز بوجاتشار بالقميص الأبيض الذي يقدم لأسرع دراج شاب.

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