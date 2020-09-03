مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يعتمد نظامه الأساسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي النظام الأساسي للمركز مستعرضاً أبرز ملامح الاستراتيجية المقترحة للمركز، وما تم إنجازه من خطوات في عدة خطوط متوازية بمرحلة التأسيس ووضع نظم وآليات العمل المؤسسي، للوفاء بالمستهدفات التي تتطلع إلى تقديم نموذج استثنائي في المنطقة للتوفيق بين كافة أطراف العمل الرياضي والفض في مختلف المنازعات الرياضية، مع استثمار أحدث النظم التكنولوجية والتقنيات الذكية في إنجاز كافة المعاملات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز الذي عٌقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة علي بو جسيم، وحضور ضرار حميد بالهول نائب الرئيس، وسعيد عبدالغفار حسين، ويوسف عبدالله البطران عضوي مجلس الإدارة، والخبراء الخارجيين حمدة سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد الظاهري، بالإضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

وأوصى مجلس إدارة المركز بتحويل خطابات أندية مليحة، وكلباء، والبطائح والمدام بخصوص حق التصويت في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة إلى الجهة القانونية بالمركز للنظر فيها ودراستها لاتخاذ ما يلزم بشأنها.