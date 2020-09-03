تمديد مسافة سباق جوهرة تاج زايد للخيول العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقرر تمديد سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للركض لمسافة 2200 متر بدلاً من 1600 متر، للفئة الأولى الذي تبلغ قيمته 5 ملايين درهم إماراتي، كواحد من أغنى سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم.

وتسعى اللجنة المنظمة لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة على نحو متواصل إلى الترويج لسباقات الخيول العربية في جميع أنحاء العالم، مع السعي إلى تطوير المهرجان، لتلبية توقعات المشاركين على أفضل وجه.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار وبعد التشاور مع كل من هيئة الإمارات لسباق الخيل (ERA)، والاتحاد الدولي لهيئات سباق الخيل العربية (IFAHR)، فقد تقرر زيادة المسافة، من 1600 متر إلى 2200 متر.

ويُنظر إلى هذا التغيير في السباق العربي الشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه خطوة إيجابية ستجذب عددًا أكبر من الخيول من جميع أنحاء العالم إلى نادي أبوظبي للفروسية، عندما يستضيف هذا الحدث الكبير في 4 ديسمبر 2020.

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الثانية عشرة للمهرجان الذي تم إطلاقه في عام 2009 بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في أوروبا، ومنذ ذلك الحين نما ليصبح واحدا من ابرز أحداث السباقات المرموقة التي تجذب خيول السباق والمدربين والفرسان والملاك المحليين والدوليين من أعلى المستويات.