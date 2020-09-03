نادي المدام يكرّم فريق «شكراً لعطائك» التطوعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم نادي المدام الثقافي الرياضي فريق «شكراً لعطائك التطوعي» وذلك ضمن حفل نظمه النادي بحضور سعيد راشد الكتبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الثقافية والإعلام والدكتور حمدان بن كليثم الكتبي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التسويق والاستثمار وحسام الزعبي رئيس قسم الأنشطة وعفراء بونواس الكتبي المنسق الإعلامي وعدد من موظفي النادي.

وكرم سعيد الكتبي أعضاء فريق «شكراً لعطائك» والذي ضم كلاً من سيف الرحمن أمير مؤسس البرنامج وأعضاء البرنامج عبدالله محمد الحارثي وبشار علي وشهاب الحوسني وكوثر محمد الرحالي وهانم شعبان وعفراء الكتبي سالم وعاصم محسن شائع ومحمد شهريار البلوشي ومحمد ابراهيم البلوشي ومداح حسن الحديثي وعلياء القصاب وبشرى البريكي وهنادي العتيبي وريم سروجي وسلام القاسم وسبيكة الحوسني.

كما نظمت اللجنة حملة تطوعية لتوزيع الدعم الغذائي استهدفت أكثر من 50 عائلة في منطقة المدام بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية فرع المدام.

وأكد سعيد راشد الكتبي أن العمل التطوعي هو جزء لا يتجزأ من تطور المجتمعات ونموها، وقال: نسعى من خلال الشراكة بين فريق النادي التطوعي والمؤسسات التطوعية إلى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية التي لها أثر كبير واستهداف شريحة واسعة من أفراد المجتمع في منطقة المدام.