أهلي جدة ينهي أزمة السومة ويعيد البلايلي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أبانت مصادر قريبة من أهلي جدة أن أزمة هداف الفريق عمر السومة باتت في طريقها للحل، بعد جلسة تفاهم جمعت اللاعب بطارق كيال العائد للإشراف على كرة القدم بالنادي الجداوي.

وأبدى السومة قبل أيام رغبته بالرحيل عن الأهلي في يناير المقبل موضحاً أنه يريد أن يستفيد الأخير من عائد انتقاله.

وجاء تدخل طارق كيال ليرسم خط تراجع السومة عن قراره مقابل إعادة النظر في بنود عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2021 وعمل تحسين يضمن استمراره مع الفريق.

واستبعدت المصاد مغادرة السومة لمدينة جدة لارتباطه فيها بأعماله الخاصة التي استطاع تكوينها خلال السنوات الست التي قضاها في المدينة الساحلية.

على صعيد آخر توصل الأهلي لاتفاق مع مهاجمه الجزائري يوسف بلايلي يقضي بعودة الأخير للتدريبات واستئناف عقده الذي يمتد حتى 2023.

وسيخضع البلايلي لعقوبة الحسم من مرتبه بسبب غيابه عن الفريق في الفترة الماضية على الرغم من تأمين حجوزات له في وقت سابق، بيد أن اللاعب الدولي تخلف عن الرحلة بدون سبب.