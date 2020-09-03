نادي الشارقة و«زلال للمياه» يجددان عقد الرعاية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد نادي الشارقة الرياضي عقد الشراكة مع هيئة الشارقة للكهرباء والمياه، من خلال زلال للمياه أحد مصانع الهيئة، للعام الثالث على التوالي، لتكون المورد الحصري لمياه الشرب لكافة شركات وإدارات النادي.

حضر مراسم تجديد العقد بمقر هيئة الشارقة للكهرباء والمياه، علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة الشارقة للكهرباء والمياه، وإبراهيم الجروان، رئيس إدارة الاستثمار ومحمد عيسى عضو الإدارة.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس مجلس الإدارة أن تجديد الشراكة مع (زلال للمياه) يأتي استمراراً للعلاقة المميزة التي تجمع النادي بواحدة من الشركات الوطنية الرائدة، والتي تسهم في نهضة مدينة الشارقة، مؤكداً حرص الجانبين على ترسيخ هذه العلاقة وتعزيز التواصل بما يفيد الطرفين.

وأشاد المدفع، بالشركة لحرصها على مواصلة دعم القطاع الرياضي في الإمارة بشكل عام ونادي الشارقة على وجه التحديد، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وفي إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته أوضح الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تلتزم بمسؤوليتها المجتمعية من خلال دعم الفعاليات والأنشطة والمبادرات المختلفة والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الرياضية بهدف نشر وتعزيز الرياضة بين فئات المجتمع.

بدوره أكد إبراهيم الجروان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الاستثمار، على حرص الإدارة على جلب وتوفير أفضل العروض الممكنة للنهوض بالجانب الاستثماري في النادي، والاستفادة من علامة النادي وتسويقها بأفضل الطرق لتوفير عقود رعاية لكافة الفرق الرياضية، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارة النادي بقطاع الاستثمار.