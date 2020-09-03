«الشارقة البحري» يشكل اللجان العاملة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية اجتماعه الثاني برئاسة خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء المجلس، واستعرض المجلس العديد من الأمور المهمة المتعلقة بنشاط المرحلة المقبلة وكافة الترتيبات والإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة جميع المشاركين وكافة الأجهزة الفنية والإدارية المتعاونة بما تقتضيه الظروف الحالية المتعلقة بجائحة كورونا.

وناقش المجلس بحث ترتيبات إنشاء مركز تدريب صيد الأسماك بالشارقة الذي سيساهم في تلبية رغبات محبي هذه الرياضة، ويكون نشاطه إضافة جديدة للرياضات التراثية والحديثة المتنوعة التي يحرص النادي على الاهتمام بها وتطويرها كالتجديف والشراع. كما ناقش المجلس بعض التقارير المالية والإدارية وآخر مستجدات العمل في اللجان المختلفة.

واعتمد المجلس تشكيل اللجان العاملة، حيث أسندت إلى أحمد القصير نائب رئيس مجلس إدارة النادي مهمة رئاسة لجنة التسويق والاستثمار، أما لجنة الشؤون المالية والإدارية فأسندت إلى رئيس مجلس الإدارة خالد المدفع، فيما سيتولى حميد الكندي لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، ولجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية أسندت إلى العضوة حياة آل علي، فيما يتولى فهد الخميري رئاسة لجنة التراخيص والسلامة، أما لجنة الاتصال والإعلام الرقمي فذهبت إلى محمد الكمالي، ولجنة الرياضات البحرية التراثية وصيد الأسماك برئاسة عبدالله السلامي، ولجنة الشراع والتجديف الحديث برئاسة حميد المهيري، ولجنة الدراجات المائية والزوارق ورياضات المحركات برئاسة حسن الزعابي.