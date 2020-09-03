فريق «أوسس» التطوعي ينضم لجهود «صحة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل فريق أوسس التطوعي تحت مظلة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، تعاونه مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) خلال تنفيذ برنامج المسح الوطني الخاص بإجراء فحوص فيروس كوفيد 19 بأبوظبي والعين.

وشهدت حملة المسح الطبي والفحص المجاني الخاص بفيروس كوفيد - 19، أخيراً توسعة إضافية لتشمل مجمعات مختلفة ذات كثافة سكانية عالية في جميع مدن إمارة أبوظبي، حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية تكثيف الفحوص كونها تمثل أحد الوسائل المهمة للحد من انتشار الفيروس، والمحافظة على الصحة العامة.

ويساهم متطوعو فريق أوسس في تقديم مختلف أوجه الدعم لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) خلال مراحل تنفيذ البرنامج في العاصمة أبوظبي وضواحيها، وتتضمن المهام التي يقوم بها المتطوعون تسجيل بيانات المرضى والمعلومات المتعلقة بالفحوصات وحفظها، فضلا عن تقديم الدعم اللوجستي خلال تنفيذ الفحص من المركبات وغيرها.

وتوجهت أميرة المحرمي، مديرة برنامج أوسس التطوعي بالشكر إلى جميع المتطوعين نظير جهودهم المبذولة خلال تنفيذ مراحل البرنامج، ونوهت بتفانيهم واستعدادهم التام للقيام بواجبهم الأخلاقي تجاه مجتمع الدولة وقيادته الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس مقابل أن ينعم أبناء الوطن والمقيمون على أرضه بأعلى معايير السلامة والأمان.