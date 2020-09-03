«ماي دبي» تتأهب لبطولة «تي تونتي» للكريكيت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «ماي دبي»، شركة مياه الشرب المعبأة المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، عن عقدها شراكة مع خمسة من أهم الفرق الرائدة المشاركة في النسخة الثالثة عشرة من منافسات بطولة «تي تونتي للكريكيت»، المقرر انطلاقها في الدولة يوم 19 سبتمبر الجاري.

وستقوم «ماي دبي» بتأمين متطلبات المياه للفرق المشاركة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي، ألكسندر فانت ريت: نحن سعداء بالتعاون مع خمسة فرق رائدة في لعبة الكريكيت الشهيرة، خلال المنافسة في الموسم الثالث عشر من دوري تي تونتي، حيث نسعى ومن خلال نهج عملنا الواضح، إلى الحفاظ على التميز باعتباره عاملاً أساسياً لاستمراريتنا ونجاح تعاوننا مع جميع شركائنا. ولقد نجحنا في ترسيخ بصمتنا القوية كعلامة تجارية رائدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام في غضون فترة زمنية قصيرة، وذلك من خلال استراتيجيتنا الشاملة، والتي نسعى من خلالها إلى توفير مياه شرب معبأة عالية الجودة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.