الشارقة تستعدّ لاستضافة الدوري الهندي للكريكيت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعدّ ملعب الشارقة للكريكيت لاستضافة الدوري الهندي الممتاز للكريكيت. ويشهد أعمال تجديد تجري على قدم وساق قبل موعد الدوري، إذ أضيفت خيم جديدة كما أن الجناح الملكي ومناطق كبار الشخصيات شهدت ترقية ليتمكن كل من يجلس فيها من الاستمتاع بمشاهدة المباريات، مع الإشارة إلى أن غرفة المعلّقين التي تزداد أهميتها في غياب المتفرّجين ستلتزم ببروتوكولات صارمة لتبقى منعزلة ونظيفة.

هذا وحصلت منطقة اللاعبين ومنشآت التمرين والتدريب على حصتها من عمليات التعقيم والتطهير بما يتلاءم مع بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا.

وقال وليد بوخاطر، نائب رئيس ملعب الشارقة للكريكيت: نتخذ كل الخطوات الوقائية الممكنة لضمان سلامة الجميع بدءاً بمساعدي اللاعبين وصولاً إلى أصحاب الامتياز ويكمن هدفنا الأساسي في الحفاظ على هذه الوتيرة خلال المباريات مع الإشارة إلى أننا لن نمتنع عن بذل أي جهد ضروري كما أننا نتعاطى مع الأمر بشكل نظامي وعلمي.

وأعرب عبدالرحمن بوخاطر مؤسس رياضة الكريكيت في الخليج ورئيس ملعب الشارقة للكريكيت عن سعادته باستضافة الشارقة للدوري الهندي الممتاز لعام 2020 وأعلن بوخاطر عن خطط جدية لإنشاء متحف للكريكيت في الملعب. وسوف يصوّر هذا المتحف تاريخ الملعب الغني بهدف الحفاظ على تاريخ الكريكيت في الشارقة والإمارات لأجيال مقبلة.