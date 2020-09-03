اتحاد الكرة يكرّم «اتصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم اتحاد الإمارات لكرة القدم شركة «اتصالات» تقديراً لجهودها وإسهاماتها في رعاية المسابقات والفعاليات التي ينظمها اتحاد كرة القدم ودعمها المستمر للمنتخبات الوطنية خلال المشاركات الإقليمية والقارية والعالمية.

وقام محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، بزيارة المقر الرئيسي لشركة «اتصالات» في أبوظبي، وكان في استقباله د.أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات».

وأشاد بن هزام بالجهود الكبيرة التي تبذلها «اتصالات» في دعم الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص بالدولة، مؤكداً أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يفخر بهذه الشراكة التي كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق العديد من الإنجازات الكروية.

من جهته قال د.أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»: «تفتخر «اتصالات» بكونها الشريك الرسمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم والراعي الرسمي للمنتخب الوطني وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتعتز بتاريخ طويل وعريق في شراكتها مع القطاع الرياضي في الدولة.

وتحرص «اتصالات» دائماً على مواصلة الرعاية والشراكة للمناسبات والفعاليات الرياضية بما يؤكد التزامها بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وسعيها المستمر لمساندة المسيرة الرياضية في الدولة.

يُذكر أن «اتصالات» هي الراعي الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، وقد أقدمت على رعاية العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية على مستوى الدولة خلال الفترة الماضية.