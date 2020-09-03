الأهلي المصري يسعى لضم أيوب الكعبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل مسؤولو الأهلي مع وكيل المغربي أيوب الكعبي نجم هجوم منتخب أسود الأطلس لبحث إمكانية ضمه في الموسم الجديد لتدعيم خط الهجوم، ورغم وصول معلومة لإدارة الأهلي أن راتب اللاعب قد يصل لمليوني دولار سنويا في الوقت الذي يحصل اعلى لاعب في الفريق الأحمر وهو التونسي علي معلول على مليون دولار فقط الا ان كون اللاعب حراً في الوقت الحالي ولن يكلف ضمه خزينة النادي اي اموال فهناك موافقة مبدئية على الدخول في مفاوضات معه على ان يتم التفاوض حول تخفيض راتبه حال الانتقال للفريق الأحمر.

ويمتلك ايوب الكعبي العديد من العروض المغرية ابرزها من بيراميدز و٣ اندية تركية.

هذا وتلقى النادي الأهلي عرضا رسميا من نادي كارا جمرك التركي لاستعارة عمار حمدي لاعب الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم. ويرفض الأهلي وضع شرط بند اولوية الشراء في العقد متمسكين بأن تكون اعارة فقط وهو الأمر الذي يرفضه النادي التركي.

ويتمسك عمار حمدي بالانتقال للنادي التركي حيث يرى انها فرصة جيدة لإثبات قدراته خاصة أن فرصة في اللعب في الأهلي صعبة وهو الأمر الذي نقله اللاعب لادارة الأهلي.