إدارة الحكام تنظم ورشة عمل للمقيمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم ورشة عمل فنية لمقيمي الحكام لاستكمال عرض ومناقشة التعديلات الجديدة المعتمدة من الاتحاد الدولي لقانون كرة القدم، والتي سيتم تطبيقها في الموسم الجديد.

حضر الورشة علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، وصالح المرزوقي عضو لجنة الحكام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين، وعبد الواحد خاطر وسلطان ساحوه إلى جانب 27 مقيماً.

وأكد خالد الدوخي المدير الفني للحكام، أن عقد الورشة هذه يأتي ضمن برنامج شامل لورش العمل الفنية التي بدأت مطلع شهر يونيو الماضي لشرح ومناقشة التعديلات الجديدة لقانون اللعبة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسيتم العمل بها بداية من الموسم الرياضي 2020-2021، مؤكداً الحرص على مناقشة كل المستجدات والتعديلات خلال الورشة الأسبوعية لمقيمي الحكام.

وشدد على حرص اتحاد الكرة على الالتزام بتطبيق المعايير والإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا» قبل انطلاق فعاليات ورشة العمل والتي تُعد أولى الورش الفنية التي تعقد في قاعة للمؤتمرات بعد أن كانت تقام بنظام الاتصال المرئي عن بعد خلال الفترة الماضية، حيث أُجريت فحوص لجميع المشاركين بالورشة قبل عقدها بيومين مع الالتزام الكامل لفريق عمل إدارة الحكام ومراعاة التباعد الجسدي بين جميع المشتركين وفق تعليمات الجهات المختصة حرصاً على سلامة الجميع.

ويتواصل البرنامج الفني لإدارة الحكام مساء اليوم الأربعاء بعقد اختبار بدني لحكام المجموعة الثانية بنادي دبي لأصحاب الهمم، استعداداً لمعسكرهم الداخلي بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجاري.