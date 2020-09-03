مجلس دبي الرياضي ينظم دورة الأندية المجتمعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي، عن إطلاق «دورة دبي الرياضية للأندية المجتمعية» التي تقام في ملاعب عالم دبي للرياضة بقاعات زعبيل 4 و 5 و 6 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر الجاري.

ويشارك في هذه الدورة 14 نادياً من الأندية المجتمعية والجاليات المختلفة بدبي وهي: النادي الهندي، النادي الباكستاني، النادي الاجتماعي الأردني، النادي الاجتماعي السوداني، النادي الاجتماعي المصري، النادي الاجتماعي الفلبيني، الجالية اللبنانية، الجالية السورية، الجالية النيبالية، الجالية السيريلانكية، الجالية الأمريكية، الجالية الإندونيسية، والجالية اليمنية والجالية الصينية.

ويتنافس المشاركون من منتسبي هذه الأندية في 4 رياضات متنوعة هي كرة الريشة وكرة السلة وكرة القدم والكريكت، ويشكلون فرقاً للرجال وفرقاً للنساء، وتهدف الدورة إلى تفعيل الشراكة بين مجلس دبي الرياضي والأندية المجتمعية في إمارة دبي من خلال تنظيم فعاليات رياضية مشتركة تجمع منتسبي هذه الأندية وتوطد العلاقة بينهم عبر خلق جو من الألفة والتعارف بين كافة المشاركين.

وقال خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: «يحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي، التي تزيد على 200 جنسية للمشاركة ومتابعة البطولات الرياضية المختلفة، كما أن هذه الدورة تحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضة متميز وسعيد من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع فيها؛ حيث يعمل المجلس وفق خطة استراتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي ويحرص على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كافة شرائح المجتمع وجعلها أسلوب حياة».

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة خدمات القاعات بمركز دبي التجاري العالمي: «لقد مكنتنا شراكتنا الطويلة مع مجلس دبي الرياضي على مدى العقد الماضي من تمهيد الطريق نحو تنمية المواهب الرياضية ذات المستوى العالمي من خلال عالم دبي للرياضة الذي يقام سنوياً، ولعب هذا الحدث دوراً محورياً في توفير الأنشطة الرياضية والرياضية المتاحة للجميع، بينما كان بمثابة منصة متكاملة للسماح باستمرار النشاط المجتمعي والتمارين الرياضية في بيئة آمنة».