شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 3 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 3 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة طنطا والاتحاد السكندرى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة نادى مصر وحرس الحدود على ستاد الكلية الحربية ومباراة المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب ومباراة بيراميدز والزمالك على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة طنطا والاتحاد السكندرى

تقام مباراة طنطا والاتحاد السكندرى في الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين ، يدخلها أبناء السيد البدوى بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز زعيم الثغر على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويقبع طنطا في المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 2 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

موعد مباراة نادى مصر وحرس الحدود

تقام مباراة نادى مصر وحرس الحدود في تمام السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية في مواجهة مثيرة يدخلها نادى مصر بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل حرس الحدود مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً ولاتزال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى فيما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ولاتزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

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موعد مباراة المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة وهى نفس النتيجة التي حققها المصرى البورسعيدى أمام الاهلى بالخسارة بهدفين بنفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولاتزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع الإتحاد السكندرى والاسماعيلى وحرس الحدود.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

تقام مباراة بيراميدز والزمالك في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ، وهى مواجهة مباشرة على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري ، فنادي بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، متفوقًا على الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، والفائز في هذه المباراة سينفرد بالوصافة خلف الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة.

كانت آخر مباريات الزمالك في الدوري ضد إنبي، وحقق فيها انتصار صعب بهدفٍ نظيف، وهذا الفوز هو الأول للأبيض منذ الفوز بالقمة على المارد الأحمر.

على الجانب الآخر، انتصر بيراميدز في آخر مبارياته على الإنتاج الحربي بثلاثيةٍ نظيفة، ولم يخسر الفريق في أي مباراة منذ عودة الدوري من التوقف بسبب فيروس كورونا، والذي امتد من مارس إلى أغسطس.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.