شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد: تكلفة الصالات الجديدة المستضيفة لكأس العالم 3.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، إن تنظيم مونديال 2021 لكرة اليد تحدٍ كبير والدولة تقف بكل قوة معنا، مشيرًا إلى أن تكلفة الصالات الجديدة لكرة اليد وصل إلى 3.2 مليار جنيه.

وأكد رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد خلال مداخلة هاتفية، أمس الأربعاء، على برنامج من مصر، والذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل على فضائية cbc، على أن في مونديال 2021 مصر من حقها اختيار المنتخب الذى تريده في الأدوار ما بعد التمهيدية، باعتبارها البلد المضيف.

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وأشار الدكتور هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، أنه تم خفض عدد من كان سيتم دعوته لحفل سحب قرعة البطولة، من 500 فرد إلى 150 شخصًا، وذلك بسبب الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا كورونا المستجد "كوفيد - 19"، سيتم عزف مقطوعات موسيقية من قبل الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل.