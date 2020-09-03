شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك : رفضت التعاقد مع الكعبى.. وطلبنا ثلاثى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رفضه التعاقد مع الدولي المغربى أيوب الكعبى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية : "تم عرض أيوب الكعبي على الزمالك، ورفضنا التعاقد معه بسبب تواجد عدد من اللاعبين فى مركزه، والمدير الفني هو الذى يحدد الراحلين والصفقات الجديدة".
وشدد رئيس نادي الزمالك، على عدم رحيل أى لاعب من القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لاعبى الفارس الأبيض ملتزمين بعقودهم.
وأضاف مرتضى منصور : "بعد الإنتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا سيتم التجديد لفرجاني ساسي وأوباما وعبد الله جمعة، إلى جانب الإعلان عن الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها".
وتابع مرتضى منصور : "ثلاثي الزمالك طلبوا عقد جلسة معي بعد الإنتهاء من بطولة أفريقيا للتجديد على بياض، هم يريدون التركيز مع الفريق فى الوقت الحالي".
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