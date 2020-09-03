شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك : رفضت التعاقد مع الكعبى.. وطلبنا ثلاثى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رفضه التعاقد مع الدولي المغربى أيوب الكعبى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية : "تم عرض أيوب الكعبي على الزمالك، ورفضنا التعاقد معه بسبب تواجد عدد من اللاعبين فى مركزه، والمدير الفني هو الذى يحدد الراحلين والصفقات الجديدة".

وعن مواجهة الزمالك لبيراميدز اليوم الخميس ، قال مرتضى منصور : "المواجهة صعبة وفريق بيراميدز كبير، وتحدثت مع رئيس النادي بشأن ضم 3 لاعبين فى الانتقالات الصيفية".