شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على البرامج التدريبية للاعبي منتخب السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة وذلك للإطمئنان على سير البرنامج التدريبى الخاص بمنتخب مصر للسباحة وذلك في ضوء عودة المنافسات المحلية .

وخلال الاتصال أكد أشرف صبحي حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاعبى المنتخب المصرى للسباحة في ظل برنامجهم التدريبي الخاص بالاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2021، مشيراً إلى أهمية مواصلة وتكثيف البرامج التدريبية للاعبي المنتخب لخوض مختلف المنافسات الدولية مع أخذ كافة الاحتياطات والضوابط الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة والخاص بعودة النشاط والمنافسات الرياضية

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ومن جانبه أعرب ياسر إدريس عن امتنانه للدعم الذى تقدمه الوزارة والتواصل والمتابعة المستمرة من جانب وزير الرياضة لكافة المنافسات والبرامج التدريبية للاتحاد المصرى للسباحة والحرص أيضاً على توفير كافة الإمكانات المالية واللوجستية للاتحاد لدعمه في استضافته لمختلف البطولات القارية والعالمية على أرض مصر.

وفى سياق متصل ، وافق الدكتور أشرف صبحى على تقديم الدعم المالى للاتحاد لاستكمال إجراءات شراء الساعة الإلكترونية من خلال الاتحاد وفقاً لأحدث التقنيات العالمية لاستخدامها في مختلف الاستادات حال استضافة البطولات والمنافسات الدولية المختلفة.