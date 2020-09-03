شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: إجراءات مواجهة كورونا أبرز تحديات استضافة كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن استضافة كأس العالم لكرة اليد في حد ذاتها هو تحدى كبير لمصر، وذلك لأننا بدأنا في إنشاء الصلات من الربع الأخير من 2018، مؤكدا أن التحدى الآخر هو التحدى التنظيمى لأن البطولة لأول مرة يتم تنظيمها بـ32 فريقا، فى دولة واحدة، حيث أن البطولة الأخيرة كانت في دولتين.

وأشار وزير الشباب الرياضة، خلال مداخلة هاتفية، على برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل على فضائية cbc، إلى أن التحدى الأخير الذى يواجه اللجنة المنظمة للبطولة، هي الإجراءات الاحترازية والتنظيمية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".