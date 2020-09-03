شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يهاجم رمضان صبحى بسبب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي قرار رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلي لصفوف بيراميدز قائلا : "أنا مستغرب جدا من اللاعب اللى بياخد أكتر من عشرة مليون جنيه في الموسم ويقولك هروح مكان تاني ابنى نفسي!، هو لما تكون في الأهلي وبتاخد الفلوس دي كلها عايز إيه تاني؟!، وبعدين ما أنت احترفت كام سنة في أوروبا مسمعناش عنك، النادي الأهلي هو اللي عملك".

وأضاف مختار مختار في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم: "الأهلي لا يقف على لاعب بالفعل، لكن رمضان ولد صغير اتربى في الأهلي مكنش ينفع ياخد قرار زى ده".

وعبر المدير الفني للإنتاج عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على سموحة قائلا: "أنا سعيد بالفوز وتقدمت باستقالتي بعد مباراة بيراميدز حتى أرفع الحرج عن مجلس الإدارة لكنهم رفضوا".

وتابع مختار مختار أن فريقه هو أكثر من تضرر من فيروس كورونا ومن استئناف الدوري، مؤكدا أن الفريق بات يضع هدف المربع الذهبي والمشاركة الأفريقية الموسم هدفا له".

وانتشر فيديو لرمضان صبحى، مؤخرا ، خلال دخوله ملعب الدفاع الجوى الخاص بنادى بيراميدز لتصوير "برومو" إعلان تقديمه رسمياً بعد توقيع عقود انتقاله إلى نادى بيراميدز وتقديمه لوسائل الإعلام فى ملعب الدفاع الجوى بعد انتقال لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات.

وأنهى رمضان صبحى الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب إنتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى فى شهر يونيو الماضى، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021.

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ويعلن مسئولو نادى بيراميدز عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق على تفاصيل الصفقة بالكامل مع النادي الإنجليزي.

وكان ”الخليج 365” قد انفرد ، الثلاثاء، بخبر وضع مسئولو بيراميدز الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم رمضان صبحى، وإن الإعلان الرسمى بات قريبًا وخلال أيام، كما أن اللاعب كان يدرس حضور مواجهة بيراميدز والزمالك من ملعب الدفاع الجوى، إلا إنه تراجع عن الفكرة لحين الإعلان الرسمى عن الصفقة عقب المباراة.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.