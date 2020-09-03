شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : كهربا ضرب عبد الحفيظ بـ"الشلوت".. ويجب إجراء تحليل للاعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا" يفتعل المشاكل والأزمات يوميًا هو ووالده، مشددًا على أنه أهدي القلعة الحمراء اللاعب، وقال منصور فى تصريحات تليفزيونية : "يجب على النادي الأهلي أن يقوم بإجراء تحاليل على اللاعب خلال الفترة المقبلة، والغرامة لا قيمة لها على الإطلاق، واللاعب تسبب فى أزمة كبيرة خلال مباراة السوبر بالإمارات".
وقال رئيس نادي الزمالك، أن "كهربا" تجاوز فى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، مؤكداً : "كهربا تعدي على سيد عبدالحفيظ بـ"الشلوت"، فهو لاعب نحس على الأهلي، ولاعبي الأهلي لن يحترموا مدير الكرة بعد هذه الواقعة".
وتابع مرتضى منصور ، : "أهديت النادي الأهلي هدية وهو محمود كهربا، والأهلي قام بعمل قرصنة على الزمالك بشأن ضم كهربا".
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