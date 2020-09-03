شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يكشف سر ارتداءه تى شيرت الاهلى ويعلق على خناقة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق على خناقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى مع زميله محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر، وأكد يحيي عبر قناة الزمالك :"مرتضى منصور منذ فترة طويلة توقع أزمات كهربا مع الأهلي واليوم يتحقق ذلك".

وقال يحيى أن عقوبة المليون جنيه تعبر عن مدى الخروج عن النص والمشكلة الكبيرة التي تسبب بها كهربا لان الرقم كبير للغاية.

وشدد على أن كهربا سبق وأثار مشاكل بالجملة مع الزمالك من قبل وحاولت الإدارة أكثر من مرة حل الأمر ومعاقبته بدون جدوى لذلك كان رحيله في مصلحة الفريق.

كما أشاد طارق يحيى بالطفرة الإنشائية التي تحققت في النادى الأبيض على مرتضى منصور مؤكدا أنه لم يري الزمالك قوي من فترة طويلة مثل هذه اللحظة مؤكدا أن انطلاق قناة الزمالك خير دليل على كلامه.

وقال طارق يحيى ردا على اتهامات حلمى طولان له بالتطبيل قائلا:"مش محتاج حاجة من حد عشان أطبل أنت اللى بطبل عشان حاجة خاصة بيك يا كابتن حلمى عشان حاجة خاصة بيك".

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تابع :" أنا مش صغير وأنت مش صغير يا كابتن حلمى وايه الحاجات اللى عليا هتقولها أنا إسمى مثل الذهب بروح أي مكان بسيب ذكرى وسمعة طيبة ".

وواصل :" مرتضى منصور بيجيب حق الزمالك ومن امتى كان الزمالك بيناطح الأهلى ولما بنقول كدا بيتقال علينا بنطبل دا كفاية قناة الزمالك وفرع أكتوبر اللى عملهم مرتضى منصور".

وكشف طارق يحيى سبب ارتداءه قميص الأهلى قائلا:" فيه حفلة من الأيتام معمولة من أحد الشركات داخل النادى الأهلى وطلب منى ارتداء القميص الأحمر هل المفروض ارتدي قميص الزمالك كل الأمر حفلة خيرية".

واختتم:"المفروض تخاف على مشاعر وأحاسيس جماهير الزمالك يا كابتن حلمى حتى لو كانت إدارة إنبي طلبت منى ارتداء هذا القميص الأحمر كنت تلبس أزرق أو أي لون تانى".