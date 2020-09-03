شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. خناقة بمليون جنيه في الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلي صباح اليوم، الأربعاء، العديد من الاضطرابات.

الأزمة بدأت عندما دخل الشناوي وكهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس

سيد عبد الحفيظ تدخل فى الأمر وحاول معرفة السبب ليرفض الثنائي الحديث

هدد سيد عبد الحفيظ بتغريم الثنائي، إلا أن الشناوي وكهربا أكدا أنه لا يحق له ذلك

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أكثر من لاعب أكدوا لعبد الحفيظ أنه السبب الرئيسي فى توتر العلاقة بين اللاعبين

هدد الشناوي وكهربا سيد عبد الحفيظ بشكواه للخطيب حال فرض عليهم أى عقوبات

قرر سيد عبد الحفيظ، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على كهربا

كهربا قدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ والشناوي فى حضور وليد سليمان

شدد كهربا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لمنظومة العمل بالأهلي