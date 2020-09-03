فايلر يطلب رحيل كهربا عن الأهلي

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، طلب من مسؤولو النادي ضرورة رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "فايلر غير مقتنع على الإطلاق بإمكانيات كهربا وطلب من مسؤولي الناديرحيله وعدم استمراره داخل صفوف الفريق".
وأضاف: "كهربا قال خلال المشادة أيضًا أنه لن يتواجد داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، ورفض طلب فايلر بالتدرب منفردًا".
كشف الإعلامي إسلام صادق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تجاوزفى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "المشادة التى قام بها كهربا اليوم لم تحدث على الإطلاق فى تاريخ النادي الأهلي، واللاعب شعر بالخطأ بعد تلفظه بألفاظ ضد الأهلي".
وأضاف: "كهربا لن يتم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وقد يرحل عن الأهلي فى نهاية الموسم الجاري بسبب الأزمة التى حدثت اليوم".
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