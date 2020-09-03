أكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، أن عدد المصابين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا مع بداية استئناف البطولة كان أكثر مما تم الاعلان عنه.
وقال مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "عدد المصابين بكورونا في الفريق كان أكثر مما أعلناه في وسائل الإعلام".
وأردف: قررنا التكتم على العدد الحقيقي لمصابي كورونا في الإنتاج حتى لا نتسبب في أزمة ببطولة الدوري.
واكد: "مختار مختار مستمر مع الإنتاج الحربي. واتم كلماته: عامر عامر من الحراس الجيدين وعدم مشاركته تعود لوجهة نظر مختار مختار الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربي: "كان لدينا إصابات بكورونا أكثر مما تم الإعلان عنهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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