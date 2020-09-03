إسلام صادق يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن المشادة التى كانت بين محمود عبدالمنعم "كهربا"، ومحمد الشناوي، أحدثت ضجة كروية داخل الوسط الرياضي.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاععلى قناة "Ten": "كهربا اشتبك مع الشناوي بسبب رفض الأخير أسلوب اللاعب الذى تحدث به، وذلك بسبب أن كهربا لم يكن مركز على الإطلاق خلال حديثه مع الشناوي".
وأضاف: "لا يجوز ما حدث من كهربا بسبب اسم وكيان النادي الأهلي، الأمر الذى جعل سيد عبدالحفيظ يوقع غرامة مالية على اللاعب بلغت مليون جنيه".
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