أكد أحمد كشري، المدير الفني لنادي أسوان، أنه كان هناك أكثر من لاعب بالفريق خارج مستواهم المعروف أمام الطلائع.
وقال كشري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمهالإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أكثر من لاعب في أسوان كانوا خارج فورمتهم المعروفة أمام طلائع الجيش".
وأكمل: "أسوان بذل جهدا كبيرا أمام بيراميدز وهو ما أثر سلبا على الفريق أمام الطلائع، والتمس العذر إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن ضغط جدول الدوري".
وأتم : "أزمة كهربا والشناوي تحدث في جميع الأندية وهي أمور طبيعية".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد كشري: مباراة بيراميدز أثرت سلبا على أسوان أمام الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.