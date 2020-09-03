أحمد كشري: مباراة بيراميدز أثرت سلبا على أسوان أمام الجيش

أكد أحمد كشري، المدير الفني لنادي أسوان، أنه كان هناك أكثر من لاعب بالفريق خارج مستواهم المعروف أمام الطلائع.

وقال كشري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه

الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أكثر من لاعب في أسوان كانوا خارج فورمتهم المعروفة أمام طلائع الجيش".

وأكمل: "أسوان بذل جهدا كبيرا أمام بيراميدز وهو ما أثر سلبا على الفريق أمام الطلائع، والتمس العذر إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن ضغط جدول الدوري".

وأتم : "أزمة كهربا والشناوي تحدث في جميع الأندية وهي أمور طبيعية".