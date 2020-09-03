فرج عامر يعلق على هزيمة سموحة أمام الإنتاج الحربي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن فريقه أهدر العديد من الفرص في مباراة الإنتاج الحربي.

وقال فرج خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سموحة أهدر العديد من

الفرص في مباراة الإنتاج الحربي، وعانى من التعالي خاصة بالشوط الأول".

وأكمل : "لم نوقع عقوبات على اللاعبين أو الجهاز الفني بعد الخسارة".