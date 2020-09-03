وزير الرياضة يتواصل هاتفياً مع رئيس اتحاد السباحة للاطمئنان على البرامج التدريبية للاعبي المنتخب

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 اتصالاً هاتفياً بالمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة وذلك للإطمئنان على سير البرنامج التدريبي الخاص بمنتخب مصر للسباحة وذلك في ضوء عودة المنافسات المحلية. وخلال الاتصال أكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاعبي المنتخب المصرى للسباحة في ظل برنامجهم التدريبي الخاص بالاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2021، مشيراً إلى أهمية مواصلة وتكثيف البرامج التدريبية للاعبي المنتخب لخوض مختلف المنافسات الدولية مع أخذ كافة الاحتياطات والضوابط الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة والخاص بعودة النشاط والمنافسات التدريبي الخاص بالاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2021، مشيراً إلى أهمية مواصلة وتكثيف البرامج التدريبية للاعبي المنتخب لخوض مختلف المنافسات الدولية مع أخذ كافة الاحتياطات والضوابط الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة والخاص بعودة النشاط والمنافسات الرياضية . ومن جانبه أعرب المهندس ياسر إدريس عن امتنانه للدعم الذى تقدمه الوزارة والتواصل والمتابعة المستمرة من جانب وزير الرياضة لكافة المنافسات والبرامج التدريبية للاتحاد المصرى للسباحة والحرص أيضاً على توفير كافة الإمكانات المالية واللوجستية للاتحاد لدعمه في استضافته لمختلف البطولات القارية والعالمية على أرض مصر. وفى سياق متصل ، وافق الدكتور أشرف صبحى على تقديم الدعم المالى للاتحاد لاستكمال إجراءات شراء الساعة الإلكترونية من خلال الاتحاد وفقاً لأحدث التقنيات العالمية لاستخدامها في مختلف الاستادات حال استضافة البطولات والمنافسات الدولية المختلفة.

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