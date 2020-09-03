كشف أحمد حسام ميدو بعض التفاصيل الخاصة من مشادة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذييقدمه على شاشة قناة النهار: "محمد الشناوي قائد وحارس كبير، لم يتقبل أن يتلفظ كهربا في غرفة ملابس الأهلي وكذلك كبار لاعبي الاهلي".
أضاف ميدو: "كبار لاعبي الأهلي وعلى رأسهم محمد الشناوي مهما كان اسم اللاعب لم يتقبلوا أسلوب التعدي بالألفاظ وهذا ما فعله كهربا وكان ذلك السبب في الأزمة بالبداية".
وختم حديثه قائلا:"الأهلي خسر فلوسه ورهانه على كهربا والأيام بالفعل أثبتت ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: الشناوي لم يتقبل "شتايم" كهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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