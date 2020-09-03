ميدو: الصور المسربة لرمضان صبحي أغضبت هدرسفيلد الإنجليزي

أكد أحمد حسام ميدو أن الصور التي تم تسريبها لرمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي خلال تصويره لإعلان إتمام تعاقده مع بيراميدز، أغضبت مسؤولي نادي هدرسفيلد الإنجليزي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الصور المسربة لرمضان صبحي

أغضبت مسؤولي هدرسفيلد الإنجليزي حيث اعتبروا أن بيراميدز يضغط عليهم من أجل إتمام الصفقة ولكن مسؤولي بيراميدز تواصلوا مع النادي الإنجليزي وأشاروا إلى أن النادي ليس له صلة بالصور المسربة ولم يكن ذلك متعمدا".

أشار ميدو إلى أنه لم يكن من الذكاء من مسؤولي بيراميدز أن يتم تصوير إعلان رمضان صبحي في ملعب ستاد الدفاع الجوي وفي هذا التوقيت كان لابد من إتمام الاتفاق أولا بشكل رسمي مع هدرسفيلد الإنجليزي.

وأشار ميدو إلى أن إعلان بيراميدز عن صفقة رمضان صبحي قد يتم عقب مباراة الفريق أمام الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.